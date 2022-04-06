Вопрос такого "экспортозамещения" может быть решён, но не за год-два, и требуется дополнительная комплексная программа развития как химической промышленности, так и тяжелого машиностроения для нефтехимии.
«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел»,-- сказали там.
«Если доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, то из него нужно выходить в ближайшие месяцы, поскольку сейчас США переживают максимальную за последние 40 лет инфляционную волну, а ставки по валютным вкладам в Россию не будут успевать за ее темпами», — отметила эксперт.
Официальный представитель Белого дома призналась, что не может оценить сроки, в которые стоит ожидать исполнения поставленных США целей, заявив, что частично это будет зависеть от принятого российскими властями решения.
Глава австрийского МИД Александер Шалленберг заявил, что Вена начнет высылать российских дипломатов, если спецслужбы республики будут иметь свидетельства несоответствия их деятельности Венской конвенции о дипломатических сношениях.
"Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой", - сказано в ответе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.