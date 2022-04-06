Вопрос такого "экспортозамещения" может быть решён, но не за год-два, и требуется дополнительная комплексная программа развития как химической промышленности, так и тяжелого машиностроения для нефтехимии.
Власти Греции объявили 12 сотрудников дипломатического и консульских представительств Российской Федерации, аккредитованных в Греции, персонами нон грата, сообщило в среду министерство иностранных дел Греции.
МВД и Генпрокуратура рассматривают возможность предоставить силовикам доступ к базам данных банков и операторов связи, рассказал заместитель министра внутренних дел России Сергей Лебедев в интервью «Интерфаксу».