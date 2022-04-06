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Эксперт Александров призвал направить избыток нефти в химическую промышленность

Могут применяться весьма серьезные меры давления, рассказал агентству "Прайм" начальник Управления аналитических исследований ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров.
РИА Новости
Китай также не торопится увеличивать объемы торговли.
РИА Новости
Вопрос такого "экспортозамещения" может быть решён, но не за год-два, и требуется дополнительная комплексная программа развития как химической промышленности, так и тяжелого машиностроения для нефтехимии.
ПРАЙМ
Однако многие инфраструктурные проекты могут встать на паузу без зарубежных поставок оборудования.
РИА Новости

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