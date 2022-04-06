Вопрос такого "экспортозамещения" может быть решён, но не за год-два, и требуется дополнительная комплексная программа развития как химической промышленности, так и тяжелого машиностроения для нефтехимии.
Посольство России в США назвало русофобским подходом заявление генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро о возможном пересмотре статуса России при организации из-за ситуации вокруг Украины.
«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — подчеркнули в пресс-службе ФНС.