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ФАН
ФАН

Эксперт Алиев заявил о стабильности ипотечного рынка России

Эксперт отметил и негативные моменты, осложняющие положения рынка. Речь идет о падении уровня доходов населения и росте просроченных платежей по ипотечным кредитам. Объем «просрочек» находится на уровне около 1% и далек от опасных значений, считает финансист.В источнике
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АБН
С чего всё началось

Эксперты рассказали, будет ли ипотечный «пузырь» в России

Да, имеются сигналы, характеризующие негативные моменты, которые осложняют ситуацию, а именно — рост просрочки по ипотечным кредитам, снижение доходов населения и растущая безработица.
ПРАЙМ00:19
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Эксперты рассказали россиянам, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России

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Эксперты заявили, что России пока не грозит ипотечный «пузырь»

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Объем просроченных кредитов россиян не грозит ипотечным «пузырем»

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Эксперт Алиев заявил о стабильности ипотечного рынка России

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Эксперт Алиев заявил о стабильности ипотечного рынка РФ

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Эксперты заявили, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России

Москва 2401:15

Эксперты рассказали, будет ли ипотечный «пузырь» в России

ПРАЙМ00:19
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МИД Польши и Украины попросили Байдена остановить «Северный поток — 2»

Главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба написали обращение к американскому президенту Джо Байдену с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта «Северный поток — 2». Своё письмо министры опубликовали в журнале Politico.
RT на русском05:14

В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов ВОВ

Группа депутатов Государственной дума подготовила поправки, которые позволяют вводит уголовную ответственность за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
Газета.Ru05:07

Белоруссия допустила новые шаги по защите национальной безопасности

«Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряжённости Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности», — говорится в заявлении ведомства.
RT на русском04:37

Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото с Кадыровым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook обратился к вице-премьеру, министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому, потребовав объяснить фото, на котором тот запечатлен рядом с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru05:29

Глава МИД Люксембурга анонсировал новые санкции ЕС против России

Евросоюз может ввести новые санкции против России в связи с преследованием Алексея Навального, рассказал в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн.
Дождь02:19