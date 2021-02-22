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ФАН
ФАН

Эксперт Алиев заявил о стабильности ипотечного рынка России

Эксперт отметил и негативные моменты, осложняющие положения рынка. Речь идет о падении уровня доходов населения и росте просроченных платежей по ипотечным кредитам. Объем «просрочек» находится на уровне около 1% и далек от опасных значений, считает финансист.В источнике
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АБН
С чего всё началось

Эксперты рассказали, будет ли ипотечный «пузырь» в России

Да, имеются сигналы, характеризующие негативные моменты, которые осложняют ситуацию, а именно — рост просрочки по ипотечным кредитам, снижение доходов населения и растущая безработица.
ПРАЙМ00:19
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Эксперт Алиев заявил, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России

SM News02:56

Эксперты рассказали, будет ли ипотечный «пузырь» в России

ПРАЙМ00:19

Объем просроченных кредитов россиян не грозит ипотечным «пузырем»

Экономика сегодня01:57

Эксперт Алиев заявил о стабильности ипотечного рынка России

ФАН01:33

Эксперты рассказали россиянам, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России

Live2401:15

Эксперты заявили, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России

Москва 2401:15

Эксперты заявили, что России пока не грозит ипотечный «пузырь»

АБН02:16
Интересное

Tesla уже заработала $1 млрд на купленных биткоинах

При продаже криптовалюты по текущему курсу Tesla может заработать $1,08 млрд, что превышает доход от продажи электрокаров, прибыль от которой в 2020 году составила $721 млн. 20 февраля стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив $57 тысяч.
RuNews24.ru22:11

Гомельские военные пожали руки для «передачи энергии» от Лукашенко

Военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов провел «эстафету рукопожатий» с военнослужащими своего гарнизона, чтобы поделиться «зарядом энергии и решительности» от президента Белоруссии Александра Лукашенко.
РБК09:37

Кислотный рефлюкс может увеличить риск рака гортани и пищевода

Результаты крупного проспективного исследования показывают, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), которая также вызывает симптомы изжоги, связана с более высоким риском различных видов рака гортани (или голосового аппарата) и пищевода.
MedikForum.ru02:52