Эксперт Алиев заявил о стабильности ипотечного рынка России
Эксперт отметил и негативные моменты, осложняющие положения рынка. Речь идет о падении уровня доходов населения и росте просроченных платежей по ипотечным кредитам. Объем «просрочек» находится на уровне около 1% и далек от опасных значений, считает финансист.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, будет ли ипотечный «пузырь» в России
Да, имеются сигналы, характеризующие негативные моменты, которые осложняют ситуацию, а именно — рост просрочки по ипотечным кредитам, снижение доходов населения и растущая безработица.
ПРАЙМ00:19
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