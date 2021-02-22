Эксперт отметил и негативные моменты, осложняющие положения рынка. Речь идет о падении уровня доходов населения и росте просроченных платежей по ипотечным кредитам. Объем «просрочек» находится на уровне около 1% и далек от опасных значений, считает финансист.

С чего всё началось Эксперты рассказали, будет ли ипотечный «пузырь» в России Да, имеются сигналы, характеризующие негативные моменты, которые осложняют ситуацию, а именно — рост просрочки по ипотечным кредитам, снижение доходов населения и растущая безработица. ПРАЙМ 00:19