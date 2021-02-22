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ФАН
ФАН

Эксперт Алиев заявил о стабильности ипотечного рынка России

Эксперт отметил и негативные моменты, осложняющие положения рынка. Речь идет о падении уровня доходов населения и росте просроченных платежей по ипотечным кредитам. Объем «просрочек» находится на уровне около 1% и далек от опасных значений, считает финансист.В источнике
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АБН
С чего всё началось

Эксперты рассказали, будет ли ипотечный «пузырь» в России

Да, имеются сигналы, характеризующие негативные моменты, которые осложняют ситуацию, а именно — рост просрочки по ипотечным кредитам, снижение доходов населения и растущая безработица.
ПРАЙМ00:19
Подробнее о событии

Эксперты уверяют, что на данный момент ипотечный «пузырь» не грозит России

SM News02:56

Эксперты рассказали, будет ли ипотечный «пузырь» в России

ПРАЙМ00:19

Объем просроченных кредитов россиян не грозит ипотечным «пузырем»

Экономика сегодня01:57

Эксперт Алиев заявил о стабильности ипотечного рынка России

ФАН01:33

Эксперты рассказали россиянам, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России

Live2401:15

Эксперты заявили, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России

Москва 2401:15

Эксперты заявили, что России пока не грозит ипотечный «пузырь»

АБН02:16
Интересное

В NASA рассказали о целях миссии вертолета для Марса

Вертолет Ingenuity, созданный в рамках миссии Mars Helicopter, предназначен для демонстрации возможности полетов подобных устройств на Марсе, сообщил руководитель по работе с вертолетами на Марсе в лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) Тим Кэнхэм 17 февраля изданию IEEE Spectrum.
ИА Красная Весна20 февраля в 06:33

Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление - захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими».
Взгляд.ру04:20