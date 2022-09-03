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Эксперт Альхаджи: Запад дорого заплатит за потолок цен на российскую нефть

Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны «большой семерки» (G7) о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую нефть.
Известия
Анас Альхаджи подчеркнул, что для полной реализации соглашения G7 придется нанять 87 тысяч инспекторов, которым необходимо будет следить за соблюдением всех требований.
РЕН ТВ
2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.
RT на русском
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.
Комсомольская правда

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Экономист США Анас Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит на нефть из России
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