ИзвестияЭксперт Альхаджи: Запад дорого заплатит за потолок цен на российскую нефтьЭксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны «большой семерки» (G7) о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую нефть.ИзвестияАнас Альхаджи подчеркнул, что для полной реализации соглашения G7 придется нанять 87 тысяч инспекторов, которым необходимо будет следить за соблюдением всех требований.РЕН ТВ2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.RT на русскомЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияАргументы и ФактыТелеканал 360°Вечерняя МоскваYakutsk.ruИА Красная ВеснаВ ТатарстанеЭкономика сегодняПятый каналНародные новостиКомсомольская правдаRT на русскомREGNUMФАНТК ЗвездаПолитическая ЭкспертизаLife.ruПодробнее о событииЭкономист США Анас Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит на нефть из РоссииLenta.ruвчера в 12:54Экономист Альхаджи предупредил G7 о последствиях лимита цен на нефть из РоссииRT на русскомвчера в 14:13Экономист из США Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит цен на нефть из РоссииNews.ruвчера в 13:17Экономист Альхаджи предупредил, что за лимит цен на российскую нефть расплатятся американские гражданеКомсомольская правдавчера в 14:38Эксперт из США Альхаджи предупредил о последствиях введения потолка цен на нефть РФГазета.Ruвчера в 12:39Экономист Альхаджи: европейцы будут расплачиваться за решение о потолке цен на нефтьURA.Ruвчера в 12:19Экономист из США Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит цен на нефть из РоссииРИА Новостивчера в 11:30Показать ещёОценить1,3KПоделиться