Будьте в Плюсе

Эксперт Альхаджи: потолок цен на российскую нефть дорого обойдется Западу

Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны "Большой семерки" о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую нефть.
РИА Новости
«Осознают ли люди, как дорого обойдется введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть?» — отмечает Альхаджи.
RuNews24.ru
Анас Альхаджи подчеркнул, что для полной реализации соглашения G7 придется нанять 87 тысяч инспекторов, которым необходимо будет следить за соблюдением всех требований.
РЕН ТВ
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Эксперт Альхаджи: потолок цен на российскую нефть дорого обойдется Западу
РИА Новости23:00
Экономист Альхаджи предупредил, что за лимит цен на российскую нефть расплатятся американские граждане
Комсомольская правдавчера в 14:38
Экономист Альхаджи: европейцы будут расплачиваться за решение о потолке цен на нефть
URA.Ruвчера в 12:19
Экономист из США Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит цен на нефть из России
News.ruвчера в 13:17
Экономист США Анас Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит на нефть из России
Lenta.ruвчера в 12:54
Эксперт из США Альхаджи предупредил о последствиях введения потолка цен на нефть РФ
Газета.Ruвчера в 12:39
Экономист Альхаджи предупредил G7 о последствиях лимита цен на нефть из России
RT на русскомвчера в 14:13

Интересное

ВГА Энергодара: при обстреле ВСУ один из снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС

Один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате обстрела станции Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Известия22:41

Bloomberg: Великобританию охватила паника из-за перекрытия Россией «Северного потока»

Президент России Владимир Путин погрузил Британию в панику, перекрыв "Северный поток", заявила агентству Bloomberg экс-глава торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.
РИА Новости20:06

Специалист Роскачества Кузьменко рассказал, как продлить срок службы мобильного телефона

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко дал советы по продлению срока службы мобильного телефона, а также его батареи.
RT на русском21:50

Профессор Патцельт предрек Германии массовые протесты на фоне инфляции и дефицита энергии

Профессор политологии из Дрезденского университета Вернер Патцельт спрогнозировал массовые протесты жителей Германии, вызванные инфляцией и нехваткой энергии.
Lenta.ru22:55

Трамп заявил, что сотрудники ФБР рылись в личных вещах его жены и сына

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе митинга своих сторонников в штате Пенсильвания заявил, что сотрудники ФБР перерыли личные вещи его жены и сына, и назвал их "злобными монстрами".
Газета.Ru21:40

Сирил Ган о победе над Таем Туивасой

Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган дал свой комментарий по поводу своей победы над Таем Туивасой в главном событии турнира UFC Fight Night 209.
Allboxing.ru23:24

Автоэксперт Моржаретто спрогнозировал снижение цен на автомобили LADA в 2022 году

Возобновление полноценной работы АВТОВАЗа может способствовать снижению цен на автомобили LADA, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью радио "Sputnik".
Новые автомобили23:06

FT: в Лондоне упали цены на элитные дома из-за инфляции и оттока россиян

Растущая стоимость строительства элитного жилья в Лондоне и отток российских покупателей из-за санкций привели к спаду рынка премиальной жилой недвижимости в городе, пишет The Financial Times.
РБК18:25

Эксперт заявил о приходе золотого века газа на смену нефти

Мировой спрос на нефть уже достиг своего пика, он будет продолжаться еще несколько десятилетий, после чего золотой век нефти сменится на газовый.
Известия23:16