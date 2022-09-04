РИА НовостиЭксперт Альхаджи: потолок цен на российскую нефть дорого обойдется ЗападуЭксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны "Большой семерки" о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую нефть.РИА Новости«Осознают ли люди, как дорого обойдется введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть?» — отмечает Альхаджи.RuNews24.ruАнас Альхаджи подчеркнул, что для полной реализации соглашения G7 придется нанять 87 тысяч инспекторов, которым необходимо будет следить за соблюдением всех требований.РЕН ТВЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьАргументы и ФактыАргументы и ФактыИА Красная ВеснаКомсомольская правдаИзвестияВечерняя МоскваТелеканал 360°В ТатарстанеНародные новостиRT на русскомЭкономика сегодняПятый каналYakutsk.ruТК ЗвездаПолитическая ЭкспертизаФАНREGNUMLife.ruПодробнее о событииЭксперт Альхаджи: потолок цен на российскую нефть дорого обойдется ЗападуРИА Новости23:00Экономист Альхаджи предупредил, что за лимит цен на российскую нефть расплатятся американские гражданеКомсомольская правдавчера в 14:38Экономист Альхаджи: европейцы будут расплачиваться за решение о потолке цен на нефтьURA.Ruвчера в 12:19Экономист из США Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит цен на нефть из РоссииNews.ruвчера в 13:17Экономист США Анас Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит на нефть из РоссииLenta.ruвчера в 12:54Эксперт из США Альхаджи предупредил о последствиях введения потолка цен на нефть РФГазета.Ruвчера в 12:39Экономист Альхаджи предупредил G7 о последствиях лимита цен на нефть из РоссииRT на русскомвчера в 14:13Показать ещёОценить1,4KПоделиться