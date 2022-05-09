Автомобили на вторичном рынке России начали дешеветь после ажиотажного спроса, который отмечался в марте и апреле, рассказал в интервью радио Sputnik президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.
Ажиотажный спрос на подержанные европейские автомобили, возникший после введения антироссийских санкций, подогрел рынок и привел к росту цен, отметил президент Союза автоэкспертов и оценщиков, основатель компании AutoExpert Олег Амиров.
Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, возможно ли закрытие европейских диппредставительств в РФ на фоне новых недружественных шагов западных стран и расширения санкций.
«Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом», — приводит РИА Новости её слова в ходе брифинга.