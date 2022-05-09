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Эксперт Амиров рассказал, что в России подешевели автомобили

Автомобили на вторичном рынке России начали дешеветь после ажиотажного спроса, который отмечался в марте и апреле, рассказал в интервью радио Sputnik президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.
РИА Новости
Ажиотажный спрос на подержанные европейские автомобили, возникший после введения антироссийских санкций, подогрел рынок и привел к росту цен, отметил президент Союза автоэкспертов и оценщиков, основатель компании AutoExpert Олег Амиров.
РИА Новости
Однако к концу апреля соотношение между спросом и предложением начало выравниваться, наметилось снижение стоимости машин с пробегом, сообщил он.
Радио Sputnik
Новые автомобили, цены на которые выросли после резких скачков курсов валют и на фоне сложностей с транспортировкой машин в Россию, дешеветь не начали, сказал он.
РИА Новости

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Эксперт Амиров рассказал, что в России подешевели автомобили
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