В этом году на выставке состоится мировая премьера GR GT3 Concept, концепт-кара, предназначенного для гонок, в котором воплощены знания и усовершенствованные технологии, накопленные TGR в области автоспорта, а также полностью настроенная модель GR Yaris.
Учащиеся Агинской школы №1 Забайкальского края в составе хореографического ансамбля «Ульгэрэй орон» стали лауреатами I и II степени международных фестивалей «Новогодняя Москва» и «Все мечты сбываются» соответственно, сообщается 7 января на сайте администрации Агинского Бурятского округа.
По словам господина Блинкена, Россия, приняв Хартию европейской безопасности 1999 года, «сама подтвердила право других стран самостоятельно выбирать меры безопасности и изменять их, в том числе посредством альянсов».