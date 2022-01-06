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Эксперт Анисимова исключила резкий рост цен на российское жилье в 2022 году

За 2021 год жилье подорожало на 15-30% по разным регионам, говорит эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.
Российская газета
Долговая нагрузка сейчас в среднем составляет уже 35% от совокупного дохода российской семьи, что на 8% выше, чем в 2020 году, а доходы граждан пока что продолжают снижаться.
Российская газета
Доступность жилья существенно снизилась впервые за 12 лет, с кризиса 2008 года.
Российская газета
Россиянам также напомнили: те, кто успел получить одобрение в банке по прежним ставкам, должны будут успеть приобрести жилье в течение трех месяцев.
ПРАЙМ

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