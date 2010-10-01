Грамотная тактика защиты заставит следствие привлечь Россию к разбирательству по делу крушения рейса MH17. Такое мнение выразил технический эксперт Юрий Антипов на своей странице в социальной сети Facebook. Антипов сделал такой вывод после выступления адвоката обвиняемого Пулатова в суде.

Эксперт Антипов: тактика защиты заставит следствие по MH17 считаться с мнением России

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Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 527

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