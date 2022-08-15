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Эксперт Антонов заявил о малой вероятности ослабления рубля к началу сентября

Российские участники рынка традиционно в августе с тревогой воспринимают любой негативный сигнал от монетарных властей и инвесторов, опасаясь валютных ралли.
ПРАЙМ
В беседе с агентством "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, каких потрясений стоит ожидать на валютном рынке в ближайшем будущем.
ПРАЙМ
"Весомых причин для ралли доллара к рублю и ключевым резервным мировым валютам сегодня нет. По оценкам Банка России, рекордный профицит счета текущих операций в 2022 году составит 243 миллиарда долларов", — отметил собеседник агентства.
ПРАЙМ
Негативно повлиять на национальную валюту может разворот к политике слабого рубля и усиление тезисов Минфина, что для гармонизации бюджета равновесным курсом доллара станет диапазон 70-80 рублей.
РИА Новости

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Эксперт Антонов заявил о малой вероятности ослабления рубля к началу сентября
РИА Новости18:15
Аналитик Антонов: позиции рубля в августе может ослабить разворот властей к его ослаблению
ПРАЙМ18:01
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