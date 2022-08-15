"Весомых причин для ралли доллара к рублю и ключевым резервным мировым валютам сегодня нет. По оценкам Банка России, рекордный профицит счета текущих операций в 2022 году составит 243 миллиарда долларов", — отметил собеседник агентства.
"По нашим оценкам, более пяти миллиардов людей могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для ее предотвращения", - объявили ученые.
Спецслужба предотвратила подрыв газопровода в Волгоградской области В Волгоградской области спецслужбы предотвратили диверсионно-террористический акт на "объекте нефтегазового комплекса", сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Как сообщает «РИА Новости», Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение по статьям «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».