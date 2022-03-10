Будьте в Плюсе

Эксперт Аржанухин: не время для инвестиций в жилье, его стоит покупать лишь для проживания

На фоне опережающего роста курса доллара и серьезных ограничений, накладываемых Центробанком на покупку валюты, граждане стремятся иначе сохранить и приумножить свои сбережения.
РИА Новости
От каких инвестиций сейчас стоит держаться подальше и во что вложиться в беседе с агентством «Прайм» рассказал директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.
ПРАЙМ
В частности, многие рассматривают инвестиции в жилье и валюты стран, воздержавшихся от введения санкций.
РИА Новости
Многие задумались о вложениях в валюты неевропейских стран, прежде всего, Китая.
РИА Новости

Подробнее о событии

Эксперт Аржанухин заявил, что сейчас не подходящее время для инвестиций в жилье
Газета.Ru17:50
Эксперт Аржанухин: не время для инвестиций в жилье, его стоит покупать лишь для проживания
РИА Новости17:15
Эксперт Аржанухин: инвестиции в жилье сейчас рискованы, а с вложениями в юань лучше обождать
ПРАЙМ17:01
Показать все источники

Интересное

Макроэкономический опрос ЦБ прогнозирует спад ВВП на 8% и инфляцию 20%

Инфляция в России в 2022 году составит 20%, но к 2023 году сократится до 8%, следует из Макроэкономического опроса Банка России.
Коммерсантъвчера в 11:06

Pegasus Airlines сообщила об отмене всех рейсов в Россию с 13 по 27 марта

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines приостанавливает полеты в Россию туда и обратно с 13 по 27 марта 2022 года, сообщила пресс-служба перевозчика.
РБК16:23

Reuters: Facebook и Instagram разрешат призывать к насилию в отношении россиян

Facebook и Instagram разрешат пользователям ряда стран призывать к насилию в отношении россиян и российских военных.
RT на русском18:12

Потанин выступил против национализации активов ушедших из России компаний

Генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин считает, что, конфискуя активы иностранных компаний, Россия «отбросит» себя в 1917 год, поэтому лучше оставить им возможность вернуться на российский рынок.
Коммерсантъвчера в 10:50
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Зампостпреда России при ООН сообщил о запросе на проведение заседания Совбеза 11 марта

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по вопросам военно-биологической деятельности США на Украине.
Lenta.ru17:36

Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России коллегах: У меня своя жизнь, у них – своя

Звезда «Интернов» заявил, что никого не собирается осуждать, поскольку у каждого своя жизнь.
RuNews24.ru18:52

Глава МВФ Георгиева не исключила дефолт в России из-за введенных санкций

Дефолт в России из-за санкций, которые были введены на фоне ситуации на Украине, возможен.
Газета.Ru16:44

ZN.ua: условия Москвы на переговорах с Киевом включают отмену ущемления русского языка

Одним из шести требований условий России на переговорах является признание русского языка в качестве второго государственного на Украине и отмену его ущемления в стране.
RT на русском18:25

РФ ввела временный запрет на экспорт зерновых и сахара до 31 августа 2022 года

Как сообщается, подкомиссия также одобрила решение о временном запрете на экспорт из РФ в третьи страны белого сахара и тростникового сахара-сырца.
Газета.Ruвчера в 12:16

Умер участник «Отпетых мошенников» Том-Хаос Младший

В Подмосковье умер один из вокалистов группы «Отпетые мошенники» Том-Хаос Младший (он же Вячеслав Зинуров), об этом сообщил журнал StarHit.
Коммерсантъвчера в 14:25