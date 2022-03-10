РИА НовостиЭксперт Аржанухин: не время для инвестиций в жилье, его стоит покупать лишь для проживанияНа фоне опережающего роста курса доллара и серьезных ограничений, накладываемых Центробанком на покупку валюты, граждане стремятся иначе сохранить и приумножить свои сбережения.РИА НовостиОт каких инвестиций сейчас стоит держаться подальше и во что вложиться в беседе с агентством «Прайм» рассказал директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.ПРАЙМВ частности, многие рассматривают инвестиции в жилье и валюты стран, воздержавшихся от введения санкций.РИА НовостиМногие задумались о вложениях в валюты неевропейских стран, прежде всего, Китая.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперт Аржанухин заявил, что сейчас не подходящее время для инвестиций в жильеГазета.Ru17:50Эксперт Аржанухин: не время для инвестиций в жилье, его стоит покупать лишь для проживанияРИА Новости17:15Эксперт Аржанухин: инвестиции в жилье сейчас рискованы, а с вложениями в юань лучше обождатьПРАЙМ17:01Показать все источникиОценить6Поделиться