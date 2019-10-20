Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЭксперт BBC назвал Путина самым влиятельным лидером на Ближнем Востоке

Редактор британской корпорации BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн назвал Россию важнейшим игроком на Ближнем Востоке, а президента РФ Владимира Путина - самым влиятельным иностранным лидером в регионе. Материал Боуэна опубликован в газете The Sunday Times.
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