Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
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с чего всё началось

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу: - Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет.
Российская газета06 июня в 23:00

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Эксперты рассказали, что ждет рубль во второй половине года

Piter.tvвчера в 11:07

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская газета06 июня в 23:00

Эксперт спрогнозировал курс рубля на ближайшее время

АБНвчера в 07:29

Курс доллара может вернуться к уровню до начала пандемии

RuNews24.ruвчера в 05:29

Эксперт рассказал, что ждёт российский рубль в ближайшие недели

Life.ruвчера в 04:23

Аналитик «БКС Брокер» допустил укрепление доллара в ближайшие месяцы

Народные новостивчера в 02:29

Эксперт предсказал, когда начнется новая волна ослабления рубля

Свободная Прессавчера в 11:20
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Экология

В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске

Задача Росприроднадзора — не допустить повторения авария, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 00:25
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
2,9K
Футбол

«Хоффенхайм» не стал покупать Куртуа из-за его проблем с математикой

Спортивный директор «Фортуны» Луц Пфанненштиль, ранее работавший скаутом «Хоффенхайма», рассказал, почему его экс-клуб в 2010 году не приобрел вратаря Тибо Куртуа, хотя рассматривал такую возмжность.
Sport24.ru вчера в 22:52
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Здоровье

Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде

Kazanfirst.ru вчера в 03:00
17
Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
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Экономика

Предприниматели Москвы получили более трех миллиардов рублей льготных кредитов

С начала мая столичные предприниматели получили более трех миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:05
Технологии

Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных

Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
4
Политика

Количество протестующих в Вашингтоне не оправдало ожиданий Трампа

Толпа протестующих в Вашингтоне оказалась гораздо меньше, чем предполагалось, написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Политическая Экспертиза вчера в 08:11
Общество

СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России

Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

Донбасс никогда не вернется на Украину, пока ею правят нынешние власти, заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш в интервью телеканалу «112».
Известия вчера в 21:51
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
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Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости вчера в 05:44
1,8K
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
1,2K
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
49
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 105 человек

РИА Новости вчера в 01:28
3
Общество

В Самаре 8 июня расскажут о продлении режима самоизоляции

В понедельник, 8 июня, станет известно, как изменятся ограничительные меры, установленные в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса.
КП - Самара вчера в 15:26
10
Происшествия

В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
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Политика

МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии.
Piter.tv вчера в 05:19
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Общество

206 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

Ещё 206 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Иркутской области за прошедшие сутки.
АиФ Иркутск вчера в 22:51
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru вчера в 15:38
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Общество

В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
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Экономика

Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом

Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня вчера в 21:17
5
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
1,2K
Экономика

Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru 06 июня в 17:00
28
Общество

Китай подозревают в сокрытии данных о начале эпидемии коронавируса

Страны продолжают подозревать Китай в сокрытии информации о начале эпидемии коронавирусной инфекции.
Невские Новости вчера в 07:54
62
Общество

ПФР рассказал о новой схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»

По информации Пенсионного Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ГУРБ Московской области.
AmurMedia.ru 06 июня в 03:00
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