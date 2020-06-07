Финансы
Российская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
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с чего всё началось
Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу: - Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет.Российская газета06 июня в 23:00
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Экология
В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске
Задача Росприроднадзора — не допустить повторения авария, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 00:25
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
Футбол
«Хоффенхайм» не стал покупать Куртуа из-за его проблем с математикой
Спортивный директор «Фортуны» Луц Пфанненштиль, ранее работавший скаутом «Хоффенхайма», рассказал, почему его экс-клуб в 2010 году не приобрел вратаря Тибо Куртуа, хотя рассматривал такую возмжность.
Sport24.ru вчера в 22:52
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Здоровье
Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде
Kazanfirst.ru вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
Экономика
Предприниматели Москвы получили более трех миллиардов рублей льготных кредитов
С начала мая столичные предприниматели получили более трех миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:05
Технологии
Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных
Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
Политика
Количество протестующих в Вашингтоне не оправдало ожиданий Трампа
Толпа протестующих в Вашингтоне оказалась гораздо меньше, чем предполагалось, написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Политическая Экспертиза вчера в 08:11
Общество
СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России
Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
Донбасс никогда не вернется на Украину, пока ею правят нынешние власти, заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш в интервью телеканалу «112».
Известия вчера в 21:51
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости вчера в 05:44
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 105 человек
РИА Новости вчера в 01:28
Общество
В Самаре 8 июня расскажут о продлении режима самоизоляции
В понедельник, 8 июня, станет известно, как изменятся ограничительные меры, установленные в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса.
КП - Самара вчера в 15:26
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
Политика
МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии.
Piter.tv вчера в 05:19
Общество
206 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
Ещё 206 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Иркутской области за прошедшие сутки.
АиФ Иркутск вчера в 22:51
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru вчера в 15:38
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
Экономика
Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом
Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня вчера в 21:17
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
Экономика
Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru 06 июня в 17:00
Общество
Китай подозревают в сокрытии данных о начале эпидемии коронавируса
Страны продолжают подозревать Китай в сокрытии информации о начале эпидемии коронавирусной инфекции.
Невские Новости вчера в 07:54
Общество
ПФР рассказал о новой схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»
По информации Пенсионного Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ГУРБ Московской области.
AmurMedia.ru 06 июня в 03:00