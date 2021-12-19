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Эксперт «БКС Мир инвестиций» Шеин: богатство США обусловлено большими долгами граждан

США удается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане очень много берут в долг, рассказывает агентству "Прайм
" начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.
РИА Новости
Глава управления заявил, что долг страны составляет астрономические 28 триллионов долларов.
Lenta.ru
Однако ситуация остается в равновесии благодаря способности правительства страны обслуживать свои долги.
РИА Новости
Для финансирования дефицита бюджета страна выпускает облигации (US Treasuries), которые считаются надежным финансовым инструментом и в которые вкладываются многие инвесторы и правительства.
РИА Новости

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В «БКС Мир инвестиций» заявили, что богатство США объясняется большим долгом
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Аналитик Шеин рассказал, что экономическое процветание США основывается на огромных долгах
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