Пентагон занижал число мирных жителей, погибших при нанесении американскими военными авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане, в действительности оно "намного выше", чем по подсчетам военных, утверждает газета New York Times со ссылкой на более чем тысячу изученных ей документов американского министерства обороны.