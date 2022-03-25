В ходе специальной военной операции на Украине погибли 1351 российский военный, 3825 ранены, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«Проектом предусматривается возможность трудоустройства работника к другому работодателю без прерывания трудовых отношений с работодателем по основному месту работы, при этом действие трудового договора будет приостановлено», — говорится в сообщении.
Стоит быть вдвойне внимательным, поскольку наказание в виде штрафа или даже лишения свободы на определенный срок может наступить не только за сомнительный по содержанию пост, но также и за комментирование и репост чужого контента, предупредила Петропольская.