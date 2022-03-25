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Эксперт БКС Зельцер: рубль ожидаемо уходит под планку 100 за доллар и 110 по евро

Эмоции стихают и рубль ожидаемо уходит под планку 100 за доллар и 110 по евро, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
ПРАЙМ
Например, перевод российского экспорта газа для стран-санкционеров на рубли.
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Эксперт пояснил, что, несмотря на антироссийские санкции, правительство вводит контрмеры, которые способствуют укреплению курса рубля.
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23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Европа должна платить за газ российскими рублями.
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Экономист Зельцер отметил перспективы укрепления рубля
ФАН20:09
Эксперт БКС Зельцер: рубль ожидаемо уходит под планку 100 за доллар и 110 по евро
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