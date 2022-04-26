"Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха (полный день отдыха, даже если человек работал пять часов)", - сказала Нечаева.