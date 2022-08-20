РИА НовостиЭксперт Бабин: на курс рубля давят восстановление импорта и смягчение валютных ограниченийНа курс рубля давит ряд факторов, в том числе поэтапное восстановление импорта и смягчение валютных ограничений.РЕН ТВТакже на российский рынок возвращаются дружественные нерезиденты, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.ФАНОднако, невзирая на масштабное давление, с начала августа курс рубля к доллару сохраняется в узком диапазоне без значительных движений вверх или вниз.РИА НовостиЛишь в последние дни российская валюта начала немного слабеть из-за спада цен на сырьевые товары.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНГазета.RuПодробнее о событииФинансист Бабин рассказал, обо что может «споткнуться» рубльФАН20:25Эксперт Бабин перечислил факторы, которые давят на курс рубляРЕН ТВ20:09Эксперт Бабин: на курс рубля давят восстановление импорта и смягчение валютных ограниченийРИА Новости18:16Эксперт Бабин: на курс рубля давят восстановление импорта и смягчение валютных ограниченийГазета.Ru19:19Экономист Бабин рассказал, какие факторы давят на курс рубляОбщественная служба новостей18:39Эксперт Дмитрий Бабин рассказал, что влияет на курс рубляNVL19:26Эксперт Бабин: доллар получил подножку от восстановления импорта и послаблений с вывозом валютыПРАЙМ18:01Показать ещёОценить11Поделиться