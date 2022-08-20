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Эксперт Бабин: на курс рубля давят восстановление импорта и смягчение валютных ограничений

На курс рубля давит ряд факторов, в том числе поэтапное восстановление импорта и смягчение валютных ограничений.
РЕН ТВ
Также на российский рынок возвращаются дружественные нерезиденты, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
ФАН
Однако, невзирая на масштабное давление, с начала августа курс рубля к доллару сохраняется в узком диапазоне без значительных движений вверх или вниз.
РИА Новости
Лишь в последние дни российская валюта начала немного слабеть из-за спада цен на сырьевые товары.
РИА Новости

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