В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся боксёрский вечер, в главном бою которого встречались обладатель титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, 35-летний украинец Александр Усик и бывший чемпион мира, 32-летний британец Энтони Джошуа.
Микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин в беседе с РИА Новости описал смерть при отравлении веществом ботулотоксин типа В, которое Украина применила против российских военнослужащих в Запорожской области.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил снять мораторий на смертную казнь для военных преступников на период проведения специальной военной операции на Украине, сообщает РИА "Новости".
В Севастополе над морем без остановки раздаются весь вечер взрывы: российская армия бьет по вражеским целям противника, сообщает Русская Весна. shraibikus.com По данному случаю в Сеть были выложены две видеозаписи.
Глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек поддержали идею о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России.