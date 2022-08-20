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Эксперт Бабин: на курс рубля давят восстановление импорта и смягчение валютных ограничений

Однако, невзирая на масштабное давление, с начала августа курс рубля к доллару сохраняется в узком диапазоне без значительных движений вверх или вниз.
РИА Новости
Импорт постепенно восстанавливается, а вывести за рубеж инвалюты теперь можно намного больше благодаря смягчению ограничений.
ПРАЙМ
Лишь в последние дни российская валюта начала немного слабеть из-за спада цен на сырьевые товары.
РИА Новости
«Рубль днем в четверг наращивает темпы роста: доллар уже торгуется дешевле 59 рублей» – приводит информагентство данные Московской биржи.
Общественная служба новостей

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Экономист Бабин рассказал, какие факторы давят на курс рубля
Общественная служба новостей18:39
Эксперт Бабин: на курс рубля давят восстановление импорта и смягчение валютных ограничений
РИА Новости18:16
Эксперт Бабин: доллар получил подножку от восстановления импорта и послаблений с вывозом валюты
ПРАЙМ18:01
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