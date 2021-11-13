РИА НовостиЭксперт Бабин сообщил, что к этому Новому году валюта подешевеетТрадиционно предновогодние месяцы - самые худшие для рубля в году, так как в данный период валюта России в среднем больше всего дешевеет к доллару.РИА НовостиРубль обычно дешевеет в конце года из-за пика выплат организаций по внешним долгам и роста спроса населения на импортные товары и путешествия перед новогодними праздниками.Smotrim.ruВ ближайшие месяцы поддержку курсу рубля окажут высокие цены на сырье.РИА НовостиКурс российской валюты, просевшей в ходе пятничных торгов до 73 рублей за доллар, может в ближайшее время ожидать коррекция, уверен начальник управления валютных операций «МТС Банка» Олег Кочетков.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНLife.ruЭкономика сегодняСоловей.ИнфоНародные новостиНациональная служба новостейПодробнее о событииРубль может укрепиться к концу годаSmotrim.ru01:29Аналитик Бабин: в предновогодние месяцы рубль в среднем несет наибольшие потери к долларуПРАЙМ17:01Самое цитируемоеРазвеян миф вокруг покупки валюты в конце годаНациональная служба новостей00:14Рубль сделает скачок: названы сроки укрепления валютыDeita.ru23:15Стало известно, почему нельзя покупать валюту в канун Нового годаРИА Сахалин-Курилы21:43Эксперт Бабин сообщил, что к этому Новому году валюта подешевеетРИА Новости17:16Эксперт заявил, что валюта подешевеет к Новому годуРЕН ТВ02:31Показать ещёОценить94Поделиться