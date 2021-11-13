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Эксперт Бабин сообщил, что к этому Новому году валюта подешевеет

Традиционно предновогодние месяцы - самые худшие для рубля в году, так как в данный период валюта России в среднем больше всего дешевеет к доллару.
РИА Новости
Рубль обычно дешевеет в конце года из-за пика выплат организаций по внешним долгам и роста спроса населения на импортные товары и путешествия перед новогодними праздниками.
Smotrim.ru
В ближайшие месяцы поддержку курсу рубля окажут высокие цены на сырье.
РИА Новости
Процессы, связанные с пандемией, могут надолго изменить привычные закономерности.
РИА Новости

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Эксперт заявил, что валюта подешевеет к Новому году
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