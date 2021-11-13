РИА НовостиЭксперт Бабин сообщил, что к этому Новому году валюта подешевеетТрадиционно предновогодние месяцы - самые худшие для рубля в году, так как в данный период валюта России в среднем больше всего дешевеет к доллару.РИА НовостиРубль обычно дешевеет в конце года из-за пика выплат организаций по внешним долгам и роста спроса населения на импортные товары и путешествия перед новогодними праздниками.Smotrim.ruВ ближайшие месяцы поддержку курсу рубля окажут высокие цены на сырье.РИА НовостиПроцессы, связанные с пандемией, могут надолго изменить привычные закономерности.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruНародные новостиНациональная служба новостейПодробнее о событииЭксперт заявил, что валюта подешевеет к Новому годуРЕН ТВ02:31Аналитик Бабин: в предновогодние месяцы рубль в среднем несет наибольшие потери к долларуПРАЙМ17:01Самое цитируемоеРубль может укрепиться к концу годаSmotrim.ru01:29Эксперт Бабин сообщил, что к этому Новому году валюта подешевеетРИА Новости17:16Рубль сделает скачок: названы сроки укрепления валютыDeita.ru23:15Стало известно, почему нельзя покупать валюту в канун Нового годаРИА Сахалин-Курилы21:43Развеян миф вокруг покупки валюты в конце годаНациональная служба новостей00:14Показать ещёОценить77Поделиться