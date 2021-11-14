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Эксперт Бабин сообщил, что валюта подешевеет к Новому году

Рубль обычно дешевеет в конце года из-за пика выплат организаций по внешним долгам и роста спроса населения на импортные товары и путешествия перед новогодними праздниками.
Smotrim.ru
Однако последние два года рубль укреплялся к концу года, как и в 2017 г., отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Smotrim.ru
В ближайшие месяцы поддержку курсу рубля окажут высокие цены на сырье.
РИА Новости
Если до конца года на мировых рынках не будет никакого потрясения, то курс доллара останется в диапазоне 69−71 рубля.
Телеканал 360°

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Эксперт заявил, что валюта подешевеет к Новому году
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