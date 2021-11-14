Газета.RuЭксперт Бабин сообщил, что валюта подешевеет к Новому годуРубль обычно дешевеет в конце года из-за пика выплат организаций по внешним долгам и роста спроса населения на импортные товары и путешествия перед новогодними праздниками.Smotrim.ruОднако последние два года рубль укреплялся к концу года, как и в 2017 г., отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.Smotrim.ruВ ближайшие месяцы поддержку курсу рубля окажут высокие цены на сырье.РИА НовостиЕсли до конца года на мировых рынках не будет никакого потрясения, то курс доллара останется в диапазоне 69−71 рубля.Телеканал 360°Читать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuKadara.ruТелеканал 360°ФАНLife.ruПсковская Лента НовостейЭкономика сегодняСоловей.ИнфоНародные новостиНациональная служба новостейПодробнее о событииЭксперт заявил, что валюта подешевеет к Новому годуРЕН ТВ02:31Аналитик Бабин: в предновогодние месяцы рубль в среднем несет наибольшие потери к долларуПРАЙМ17:01Самое цитируемоеРубль может укрепиться к концу годаSmotrim.ru01:29Эксперт Бабин сообщил, что к этому Новому году валюта подешевеетРИА Новости17:16Рубль сделает скачок: названы сроки укрепления валютыDeita.ru23:15Стало известно, почему нельзя покупать валюту в канун Нового годаРИА Сахалин-Курилы21:43Развеян миф вокруг покупки валюты в конце годаНациональная служба новостей00:14Показать ещёОценить129Поделиться