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Эксперт Белхароев: риск дефицита нефти стал следствием пониженного спроса из-за пандемии

На конференции в Хьюстене (США) глава нефтяной компании Halliburton Джефф Миллер заявил, что мир стремительно движется к новому периоду в своем развитии – времени нехватки нефти.
ПРАЙМ
Доцент программы "Международная экономическая безопасность" РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал агентству “Прайм” о возможных причинах сложившейся ситуации.
РИА Новости
Ограничения на передвижение населения и товаров из-за пандемии сохраняются второй год.
РИА Новости
По данным эксперта, инвестиции в нефтегазовый сектор России с 2020 года сократились более чем на 30 процентов.
РИА Новости

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Эксперт Белхароев: риск дефицита нефти стал следствием пониженного спроса из-за пандемии
РИА Новости18:15
Экономист Белхароев: нефтяная отрасль из-за пандемии оказалась в стагнации
ПРАЙМ18:02
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