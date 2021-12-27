Субботним вечером концерт, посвященный 20-летию творческой деятельности заслуженной артистки России Ольги Панкратовой, собрал во Дворце культуры рыбаков поклонников её таланта, друзей и коллег по сцене.
Космические войска ВКС запустили с космодрома Плесецк ракету "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" и макетом полезной нагрузки, наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова взяли ее на сопровождение, сообщили в Минобороны.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого доставили из тюрьмы в военный госпиталь из-за ухудшения его здоровья после объявленной им голодовки, упал в обморок после того, как услышал о планах вернуть его обратно в исправительное учреждение, рассказала представитель омбудсмена Анна Джаниашвили.
В разрезе конкретных вакцин первое место в мире занимает китайская Sinovac (к началу декабря произведено около 2,37 млрд доз), далее идут европейская AstraZeneca (2,26 млрд доз) и еще одна китайская вакцина — Sinopharm (почти 2,1 млрд доз).