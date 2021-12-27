Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого доставили из тюрьмы в военный госпиталь из-за ухудшения его здоровья после объявленной им голодовки, упал в обморок после того, как услышал о планах вернуть его обратно в исправительное учреждение, рассказала представитель омбудсмена Анна Джаниашвили.