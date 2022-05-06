«Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу», — говорится в сообщении пресс-службы.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию, что США передали Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» незадолго до того, как на нем начался пожар, пишет New York Times.