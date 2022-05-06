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Эксперт Белогорьев: Европа резко увеличила импорт российского газа за неделю

Замдиректора Института экономики и финансов Алексей Белогорьев рассказал РИА "Новости", что с начала мая Европа "взрывными темпами" увеличила импорт газа из России.
Газета.Ru
Одним из ключевых можно назвать снижение контрактных цен на газ "Газпрома" в мае, которые реагируют на спотовые цены в Европе с задержкой в один месяц.
РИА Новости
Например, поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза, — подчеркнул
 Белогорьев.
News.ru
Второй ключевой фактор — подготовка ряда стран ЕС к возможности полной остановки поставок из России из-за несогласия платить за газ в рублях.
РИА Новости

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