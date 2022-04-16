Будьте в Плюсе

Эксперт Белогорьев считает, что с закачкой газа в Европе пока не все благополучно

Текущая динамика восполнения запасов газа в подземных хранилищах Европы указывает на то, что с закачкой пока не все благополучно.
Известия
Чтобы восполнить "подземки" к предстоящей зиме, нужно закачать минимум 63 миллиарда кубометров.
РИА Новости
23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях.
Известия
Вице-премьер РФ Александр Новак 15 апреля заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональных действий Евросоюза.
Известия

Подробнее о событии

Эксперт в сфере энергетики Белогорьев указал на сложности с закачкой газа из РФ Европой
Lenta.ru00:39
Эксперт Белогорьев: с закачкой газа в Европе пока не все благополучно
Известия00:34
Эксперт: с закачкой газа в Европе пока не совсем благополучно
RB Новости23:55
В России указали на проблемы с закачкой газа в Европе
Общественная служба новостей23:43
Эксперт Белогорьев считает, что с закачкой газа в Европе пока не все благополучно
РИА Новости23:14

Интересное

Представитель ДНР Гагин заявил о подземном городе под «Азовсталью», затрудняющем штурм

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин рассказал, что под заводом «Азовсталь» в Мариуполе есть подземный город, который затрудняет его штурм.
Lenta.ru23:32

Белоруссия запретила въезд зарегистрированных в ЕС автомобилей

«С 00:00 часов 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», — говорится в сообщении.
РБКвчера в 14:36

Экипаж «Шэньчжоу-13» вернулся на Землю с китайской космической станции

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-13" с экипажем из трёх тайконавтов успешно приземлился после многочасового полёта с национальной орбитальной станции "Тяньгун", следует из трансляции Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN).
Интерфакс22:08

Фонарик на смартфоне поможет найти скрытую камеру

Уже никого не удивляют скрытые камеры в сдаваемых в аренду квартирах, магазинах и отелях. Их можно обнаружить простыми способами.
Соловей.Инфо23:49

Умерла актриса Лиз Шеридан

Американская актриса Лиз Шеридан, известная по сериалу "Альф", умерла в возрасте 93 лет.
ТАСС00:27

ГИБДД не станет штрафовать за мелкие нарушения ПДД, но будет бороться с пьяным вождением

"Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий", - сказал собеседник агентства.
ТАСС00:02

Зеленский заявил о гибели около трех тысяч украинских военных за время спецоперации

Украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли до трех тысяч человек погибшими и порядка десяти тысяч ранеными, сообщил Владимир Зеленский телекомпании CNN.
РИА Новости22:29

Представитель ДНР Гагин заявил, что среди украинских военных возможны внутренние конфликты

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
РИА Новости20:52

NBC: разведка США не подтверждает слова Байдена о «геноциде» на Украине

«Геноцид предполагает наличие цели уничтожения этнической группы или нации, и пока это не то, что мы видим», — приводит телеканал слова одного из сотрудников разведки США.
RT на русском19:49