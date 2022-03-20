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Эксперт Беспалов предупредил о риске подорожания жизненно необходимых лекарств

Жизненно необходимые лекарства в России могут подорожать вслед за остальными товарами, считает
 директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
РИА Новости
Некоторые товары в Российской Федерации вскоре могут вырасти в цене.
ФАН
“К тому же с помощью замещения импортных препаратов можно сэкономить достаточно приличную сумму, ведь российские аналоги стоят в среднем почти в три раза дешевле иностранных при идентичном качестве”, — резюмирует Николай Беспалов.
ПРАЙМ
В Министерстве здравоохранения РФ ранее рассказали, что фармацевтические компании подтверждают поставки лекарств на российский рынок.
Профиль

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