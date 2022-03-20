“К тому же с помощью замещения импортных препаратов можно сэкономить достаточно приличную сумму, ведь российские аналоги стоят в среднем почти в три раза дешевле иностранных при идентичном качестве”, — резюмирует Николай Беспалов.
В ведомстве рассказали, что размер социальных пенсий в 2022 году должен был повыситься на 7,7%. «С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%», — пояснили там.
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек посетил Катар, где договорился о кооперации в энергетической сфере, предусматривающей в том числе поставки в ФРГ сжиженного природного газа (СПГ).
Американские должностные лица во время консультаций с турецкими коллегами касались вопроса о возможности передачи Анкарой Киеву зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, однако в официальном порядке такого предложения не делали.