Футбол

Газета.RuГазета.RuЭксперт Бубнов призвал не винить тренера ЦСКА Гончаренко в неудачах

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
Известный футбольный. эксперт Александр Бубнов призвал не винить тренера столичного ЦСКА Виктора. Гончаренко в неудачах, преследующих армейцев в последнее время.
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Александр Бубнов: «Не стал бы винить Гончаренко за последние неудачи ЦСКА»

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Эксперт Бубнов призвал не винить тренера ЦСКА Гончаренко в неудачах

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Советский футболист, защитник. Выступал за сборную СССР. Известен по выступлениям за московские футбольные клубы: «Динамо» и «Спартак». Мастер спорта, мастер спорта международного класса. Состоял в КПСС. Аналитик в газетах «Известия», «Комсомольская правда», «Советский спорт», «Спорт-Экспресс», в еженедельнике «Футбол» и других российских изданиях. Являлся участником передачи «Футбол.ru» на телеканале «Россия-2», в которой вёл рубрику «Экспертиза». Выступает в качестве футбольного эксперта и комментатора на интернет-портале Sportbox.ru. Вёл программу «Футбольные хроники» на радио «Русская служба новостей» вместе с Юрием Севидовым...
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