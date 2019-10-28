Футбол
Газета.RuЭксперт Бубнов призвал не винить тренера ЦСКА Гончаренко в неудачах
Яка Бийол
|9′
|28′
Роман Нойштедтер
|59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
|59′
|65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
|68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
|76′
|81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
|82′
|85′
Клинтон Н`Жи
|88′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
29
Бийол
17
Сигурдссон
20
Кучаев
98
Обляков
9
Чалов
8
Влашич
1
Шунин
2
Морозов
4
Рыков
18
Ордец
3
Плиев
34
Рауш
9
Н`Жи
15
Нойштедтер
6
Юсупов
88
Хильемарк
10
Игбоун
Динамо
Расстановка 5‑4‑1
Известный футбольный. эксперт Александр Бубнов призвал не винить тренера столичного ЦСКА Виктора. Гончаренко в неудачах, преследующих армейцев в последнее время.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:55, Вашингтон
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 17:01
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 25 октября в 17:30
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
Российская газета 00:17
Технологии
Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике
Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
Известия вчера в 22:42
Авто
Toyota RAV4 пятого поколения появился в России
Компания Toyota начала принимать заказы на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения в России в начале октября, а накануне товарные автомобили поступили в дилерские центры бренда.
Новые автомобили вчера в 03:05
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия вчера в 22:12
Общество
«Нафтогаз»: суд Амстердама арестовал акции «дочки» «Газпрома»
Окружной суд Амстердама удовлетворил требования «Нафтогаза» и арестовал акции дочерней структуры «Газпрома» – South Stream Transport B.V.
Право.ру 25 октября в 10:35
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
Игромания.ру 25 октября в 15:19
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса
Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
РБК 00:45
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Известия вчера в 23:01
Хоккей
Гол Дадонова помог «Флориде» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ
РИА Новости вчера в 18:45
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании «Стерх». Об этом сообщается на сайте регулятора.
РБК вчера в 21:04
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:06
Армия и оружие
Назначен преемник ликвидированного главаря ИГ
Lenta.ru вчера в 17:13
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Единоборства
Кокляев рассказал, чем собирается удивить Емельяненко
Пауэрлифтер Михаил Кокляев собирается потягаться со знаменитым бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.
РЕН ТВ вчера в 20:03
Культура
Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф
Газета.Ru вчера в 23:41
Политика
В КНР отметили развитие ШОС за 18 лет существования организации
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за 18 лет своего существования стала важным и мощным элементом региональной интеграции и экономической глобализации, ее влияние на мировую экономику непрерывно растет, заявил в понедельник помощник министра коммерции Китая Ли Чэнган на брифинге, посвященном визиту премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Узбекистан на встречу глав правительств ШОС.
РИА Новости 00:36
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК вчера в 07:23
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Экономика
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Экономика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия вчера в 19:54
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855
Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Фигурное катание
Трусова обновила два рекорда мира и стала победительницей Skate Canada
Россиянка Александра Трусова, занимавшая третье место после короткой программы на втором этапе серии Гран-при Skate Canada, в произвольной выступила с одной ошибкой, но набрала феноменальное количество баллов, став победительницей турнира.
Спорт день за днем 26 октября в 17:52