Финансы
Ньюс-ННЭксперт: ЦБ может и дальше снизить ставку
Одним из главных факторов эксперт назвала замедление динамики инфляции, кроме того, Центробанк ставит своей целью снизить кредитный рычаг в рознице. Если регулятор будет снижать процентную ставку «агрессивно», то это значительно скажется на его попытках урегулировать выдачу кредитов.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
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