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Эксперт Чернов заявил, что подорожание ипотеки приведет к удвоению срока погашения

Подорожание ипотеки и падение доходов населения приведут к увеличению среднего срока погашения жилищных кредитов.
Lenta.ru
Однако эксперты не ожидают ажиотажного спроса на ипотечные продукты в текущих условиях рынка.
РИА Новости
В "Росбанке" сроки реального погашения оценили в среднем в шесть-семь лет, в сервисе "Домклик" Сбербанка - в три с половиной года.
РИА Новости
"В текущих условиях не все смогут выплачивать ипотеку с существенным опережением. По нашему мнению, реальные сроки выплаты ипотеки будут находиться в диапазоне 14-16 лет", — предупредил аналитик "Фридом Финанс" Владимир Чернов.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Россияне будут выплачивать ипотеку в два раза дольше
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Эксперт Чернов: подорожание кредитов и падение доходов приведут к удвоению среднего срока погашения ипотеки
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