Китайские компании не боятся трудностей, верят в будущее российского рынка и заинтересованы в укреплении связей с РФ как в традиционных, так и в принципиально новых сферах торгово-экономического взаимодействия.
Китайские предприятия заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Россией, заявил замглавы Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая Чжоу Вэйди.
Все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут это делать совершенно свободно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС.
"Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою", — приводит издание Independent слова из обращения Сандерса к подчиненным.
"Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что взаимодействие России и США в рамках договора СНВ-3 не прерывалось, рассмотрение профильных вопросов и обмен данными продолжаются.