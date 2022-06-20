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Эксперт Чжоу Вэйди перечислил перспективные сферы сотрудничества России и Китая

Китайские компании не боятся трудностей, верят в будущее российского рынка и заинтересованы в укреплении связей с РФ как в традиционных, так и в принципиально новых сферах торгово-экономического взаимодействия.
ТАСС
Китайские предприятия заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Россией, заявил замглавы Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая Чжоу Вэйди.
АБН
"Мне кажется, нашим странам можно много чему друг у друга поучиться", - добавил Чжоу Вэйди.
ТАСС
Чжоу Вэйди также отметил, что в условиях сложившейся геополитической ситуации следует уделять пристальное внимание мерам, направленным на оптимизацию атмосферы для предпринимательства, сообщает ТАСС.
АБН

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Эксперт Чжоу Вэйди перечислил перспективные сферы сотрудничества России и Китая
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