Общество
RuNews24.ruЭксперт: Дания выдаст разрешение на строительство «Северного потока-2»
Если соглашение не будет выдано, то газопровод будет запущен в эксплуатацию позже намеченного срока. Востоковед уверен, что если Дания не даст разрешение, то «Северный поток-2» проложат в обход европейского государства.
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Эксперты допускают выдачу Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»
Экономика сегодня08:41
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Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
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Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево столкнулся тягач с контейнерными телегами с самолетом казахстанской авиакомпании Air Astana.
Газета.Ru 13:31
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В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 21 сентября в 03:50
Спорт
В ОКР предупредили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
"В противном случае наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году".
РИА Новости 09:01
Политика
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
Путешествия
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
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В Google Play появилась платная подписка на игры и приложения
Huawei: наш новый флагманский смартфон выйдет без сервисов Google читайте также Игры и приложения, доступные в рамках Google Play, помечаются специальным разноцветным значком.
Вести.Хайтек 14:32
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru вчера в 04:01
Происшествия
В Тюмени разгорелся скандал из-за погибшего после ДТП
Как смогли выяснить «Известия», утром 22 сентября произошла путаница, которая привела к сомнениям у родственников в правдивости сообщений о смерти Юрия и к подозрениям в незаконном намерении врачей изъять органы на трансплантацию.
Известия 11:36
Армия и оружие
Путин приехал на учения «Центр-2019»
Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета 20 сентября в 04:02
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Общество
В России создали искусственное мясо
BFM.ru 05:37
Гаджеты
На Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro можно будет установить сервисы Google
Из-за конфликтов с США, компания Huawei вынуждена поставлять свои новейшие смартфоны линейки Mate 30 без встроенного магазина приложений Google Play.
MobiDevices 03:28
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
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Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
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Роналду пропустит матч «Юве» с «Брешией». Он вне заявки из-за травмы
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура Серии А против «Брешии» из-за травмы.
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В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
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«Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми»
Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года.
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Футбол
«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА
Футбольный клуб «Краснодар» 22 сентября на выезде проиграл московскому ЦСКА Матч прошел в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги в Москве на поле «ВЭБ-Арены».
Юга.ру вчера в 14:02
Футбол
В футболе могут появиться временные замены для проверки на сотрясение
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность внедрения правила временной замены.
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Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
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Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста
Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
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