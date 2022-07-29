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Эксперт Долгова спрогнозировала подорожание сыра, колбас и кондитерских изделий к осени

Отмечаемое в настоящее время снижение потребительских цен на продовольствие связано в первую очередь с сезонным падением цен на плодоовощную продукцию.
ПРАЙМ
Сейчас дешевеют овощи и фрукты, которые в изобилии начинают созревать на полях и огородах в разгар лета.
РИА Новости
Долгова напомнила о росте цен на упаковочные материалы — бумагу, пластик, краски, транспортную тару.
РИА Новости
В группе риска импортные продовольственные товары — чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.
РИА Новости

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Экономист Долгова назвала продукты, которые подорожают к осени
URA.Ru19:30
Финансист Долгова предупредила о подорожании сыров и кондитерских изделий в России
РЕН ТВ19:26
Эксперт Долгова: к осени могут подорожать сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также чай и кофе
ПРАЙМ19:02
Эксперт Долгова спрогнозировала подорожание сыра, колбас и кондитерских изделий к осени
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