РИА НовостиЭксперт Долгова спрогнозировала подорожание сыра, колбас и кондитерских изделий к осениОтмечаемое в настоящее время снижение потребительских цен на продовольствие связано в первую очередь с сезонным падением цен на плодоовощную продукцию.ПРАЙМСейчас дешевеют овощи и фрукты, которые в изобилии начинают созревать на полях и огородах в разгар лета.РИА НовостиДолгова напомнила о росте цен на упаковочные материалы — бумагу, пластик, краски, транспортную тару.РИА НовостиВ группе риска импортные продовольственные товары — чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭкономист Долгова назвала продукты, которые подорожают к осениURA.Ru19:30Финансист Долгова предупредила о подорожании сыров и кондитерских изделий в РоссииРЕН ТВ19:26Эксперт Долгова: к осени могут подорожать сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также чай и кофеПРАЙМ19:02Эксперт Долгова спрогнозировала подорожание сыра, колбас и кондитерских изделий к осениРИА Новости19:15Показать ещёОценить12Поделиться