Ограничения продажи валюты, целевые валютные аукционы и просто "словесные интервенции" - вот ряд мер, которые финансовые власти РФ могли бы предпринять для поддержки обвалившегося курса рубля, сказал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

с чего всё началось

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

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