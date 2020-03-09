Экономика
ПРАЙМЭксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
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с чего всё началось
Ограничения продажи валюты, целевые валютные аукционы и просто "словесные интервенции" - вот ряд мер, которые финансовые власти РФ могли бы предпринять для поддержки обвалившегося курса рубля, сказал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.РИА Новостивчера в 05:00
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Эксперт считает, что доллар будет стоить 85 рублей при закреплении цены на нефть около $30
Ореанда-Новостивчера в 03:32
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