Экономика

ПРАЙМПРАЙМЭксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Андрей Верников: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

Live24вчера в 09:16

России предсказали санкции и доллар по 85 рублей

Lenta.ruвчера в 06:43

Эксперты прокомментировали ситуацию с курсом валют и ценами на нефть

Москва 24вчера в 03:00

Эксперт спрогнозировал падение курса рубля из-за обрушения цен на нефть

Красная веснавчера в 04:49

"Ну, во-первых..." Эксперт перечислил меры для "спасения" рубля

Радио Sputnikвчера в 04:37

«Церих»: курс доллара к рублю взлетит к 80-85, если нефть не отскочит от $30 за баррель

Profinance.ruвчера в 06:03

Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

ПРАЙМвчера в 02:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 500

Порядка 512 человек заразились коронавирусом в США, сообщил 8 марта Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Известия 08 марта в 21:42
Общество

Власти Италии ограничили передвижение по стране

Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Ведомости вчера в 17:54
Финансы

Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже

10 марта рынок акций открылся падением индексов Московской биржи и РТС на 10-10,9%. Доллар вырос до 72,8 рубля, евро — до 82,6 рубля.
Дождь 04:39
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

RT на русском 04:28
Экономика

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля.
РБК 05:17
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Газета.Ru вчера в 21:37
Политика

В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
РБК 05:21
Общество

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Газета.Ru 05:12
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости вчера в 18:27
Энергетика

Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть

Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Компания вчера в 04:21
Гаджеты

Телевизоры Samsung с технологией MicroLED могут выйти во второй половине года

3DNews 03:57
Энергетика

Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Известия 05:38
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Финансы

МЭР не исключает ускорения инфляции из-за ситуации на валютном рынке

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в марте на уровне 2,3-2,4% в годовом выражении, ускорение годовой инфляции из-за волатильности на валютном рынке может начаться раньше, чем предполагалось.
ТАСС 05:29
Экономика

ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Известия 03:58
Технологии

К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов

Согласно сведениям, указанным в пресс-релизе в журнале Nikkei Style, частое использование смартфонов, планшетов и компьютеров провоцирует переутомление головного мозга, а это в свою очередь вызывает депрессивные ситуации и маразм.
News-24.ru 05:35
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 08 марта в 08:50
Политика

Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17

Обновлено в 20:39 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru вчера в 00:09
Общество

Суд в США заявил об ответственности Ирана за похищение экс-агента ФБР

Суд в США постановил, что Иран отвечает за «удержание в заложниках и пытки» экс-агента ФБР и предполагаемого информатора ЦРУ Роберта Левинсона.
RT на русском 03:39
Происшествия

В московской школе женщина убила охранника 8 Марта

В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Lenta.ru 04:43
Кино

Показан финальный трейлер «Черной вдовы»

Marvel выпустили финальный трейлер фильма «Черная вдова» про агента КГБ Наташу Романофф, которая присоединилась к команде Мстителей.
Sibnet Новости вчера в 11:58
Авто

В Сети показали первые фото возрожденного Ford Bronco Sport

Пользователям Сети продемонстрировали изображения прототипной версии паркетника Ford Bronco Sport, премьерный показ которого намечается на ближайшее будущее.
Pnzdrive 02:05
Политика

Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая

Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Коммерсантъ 05:32
Происшествия

Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

РИА Новости вчера в 14:48
Происшествия

В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 02:08
Происшествия

В Иванове ликвидировали пожар в торговом центре

REGNUM 05:04
Общество

ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Известия 05:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное