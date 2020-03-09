Экономика
ПРАЙМЭксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
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«Церих»: курс доллара к рублю взлетит к 80-85, если нефть не отскочит от $30 за баррель
Profinance.ruвчера в 06:03
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