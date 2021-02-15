Достов рекомендует закрыть ненужный больше счет или заблокировать старую карту. Также бывают случаи, когда банк устанавливает нулевую комиссию за обслуживание, но при соблюдении некоторых условий, например, сохранении минимального остатка на счете, уточнил он.

С чего всё началось Эксперт рассказал, когда банк может неожиданно списать комиссию с клиента Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов перечислил для РИА Новости несколько случаев, когда клиенты российских банков могут столкнуться с неожиданными списаниями. РИА Новости 23:07