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Аргументы недели
Аргументы недели

Эксперт Достов перечислил случаи неожиданного списания комиссии с карты

Достов рекомендует закрыть ненужный больше счет или заблокировать старую карту. Также бывают случаи, когда банк устанавливает нулевую комиссию за обслуживание, но при соблюдении некоторых условий, например, сохранении минимального остатка на счете, уточнил он.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассказал, когда банк может неожиданно списать комиссию с клиента

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов перечислил для РИА Новости несколько случаев, когда клиенты российских банков могут столкнуться с неожиданными списаниями.
РИА Новости23:07
Подробнее о событии

Перечислены случаи, в которых банки могут снять комиссию с карты или счета

ФАН03:01

Финансист предупредил о неожиданных списаниях с карты

Рамблер02:27

«Баланс уйдёт в минус»: финансист рассказал о неожиданных списаниях с карты

News.ru00:53

Эксперт объяснил внезапное списание банком комиссии с карты

Pravda.Ru01:24

Финансист объяснил, как предотвратить неожиданные списания комиссии с карты

Комсомольская правда00:29

Финансист назвал опасности для держателей банковских карт. «Баланс уйдет в минус»

URA.Ru00:08

Эксперт рассказал, когда банк может неожиданно списать комиссию с клиента

РИА Новости23:07
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Журналисты "Дождя" вызваны в полицию для опроса в рамках доследственной проверки о противоправных действиях в ОВД "Донской" в Москве в отношении Алены Китаевой, волонтера штаба юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ иноагентом) Любови Соболь и ее сестры Александры, сообщает телеканал.
Интерфакс05:43

Япония заявила о готовности к переговорам с Россией

По словам генсека, в сентябре прошлого года после внесения поправок в Конституцию РФ состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.
Российская газета01:00