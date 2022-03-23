В свою очередь, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал, что ажиотажный спрос мог возникнуть из-за нестабильного курса рубля и советов регуляторов держать цену на сахар на стабильном уровне.
Шольц добавил, что Европа и ее партнеры приняли "самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны", которые, по его словам, влияют на экономическое развитие России, и их последствия "будут еще более драматичными".
Бензин на заправках в последние недели дешевеет, однако в перспективе будет дорожать в пределах инфляции, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Решение налоговых органов о сокращении срока камеральной проверки по предоставлению имущественных вычетов до 15 дней не только актуально и востребовано обществом, но и позитивно для бюджетного процесса, уверен эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.