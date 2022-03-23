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Эксперт Дробиз объяснил высокий спрос россиян на сахар желанием делать домашние заготовки

Ажиотажный спрос на сахар в России связан с инфляцией и желанием людей делать заготовки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости
Как рассказал директор Центра исследований рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз, в основном сахар покупают люди пожилого возраста.
Smotrim.ru
В России ежегодно потребительские цены растут минимум на 15 процентов безо всяких кризисов.
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В свою очередь, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал, что ажиотажный спрос мог возникнуть из-за нестабильного курса рубля и советов регуляторов держать цену на сахар на стабильном уровне.
РИА Новости

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Заготовки, инфляция и курс рубля: эксперты объяснили ажиотажный спрос сахара в России
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Названа причина ажиотажного спроса сахар среди россиян: «Люди чувствуют, что надо запасаться»
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