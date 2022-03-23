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Эксперт Дробиз объяснил высокий спрос россиян на сахар желанием делать домашние заготовки

Ажиотажный спрос на сахар в России связан с инфляцией и желанием людей делать заготовки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости
Как рассказал директор Центра исследований рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз, в основном сахар покупают люди пожилого возраста.
Smotrim.ru
В России ежегодно потребительские цены растут минимум на 15 процентов безо всяких кризисов.
Smotrim.ru
В свою очередь, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал, что ажиотажный спрос мог возникнуть из-за нестабильного курса рубля и советов регуляторов держать цену на сахар на стабильном уровне.
РИА Новости

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Аналитик Дробиз связал высокий спрос на сахар с домашними заготовками россиян
ФАН22:27
Эксперт Дробиз объяснил высокий спрос россиян на сахар желанием делать домашние заготовки
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