В свою очередь, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал, что ажиотажный спрос мог возникнуть из-за нестабильного курса рубля и советов регуляторов держать цену на сахар на стабильном уровне.
Украинская певица Настя Каменских вызвала волну негодования со стороны пользователей интернета из-за участия в мероприятии, приуроченного к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
Флагман гражданской авиации Вьетнама, авиакомпания Vietnam Airlines, решила приостановить полеты в Россию по маршруту Ханой — Москва — Ханой из-за необходимости пересмотра процедур, связанных со страхованием самолетов, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
Переход саудовской нефтегазовой компанией Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговле с Китаем станет "настоящим взрывом" для рынка нефти с серьезными последствиями для современной финансовой системы, такое мнение в статье издания Huánqiú Shíbào выразил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.