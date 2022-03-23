Будьте в Плюсе

Эксперт Дробиз объяснил высокий спрос россиян на сахар желанием делать домашние заготовки

Ажиотажный спрос на сахар в России связан с инфляцией и желанием людей делать заготовки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости
Как рассказал директор Центра исследований рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз, в основном сахар покупают люди пожилого возраста.
Smotrim.ru
В России ежегодно потребительские цены растут минимум на 15 процентов безо всяких кризисов.
Smotrim.ru
В свою очередь, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал, что ажиотажный спрос мог возникнуть из-за нестабильного курса рубля и советов регуляторов держать цену на сахар на стабильном уровне.
РИА Новости

Подробнее о событии

Эксперт объяснил, почему россияне массово скупают сахар
АБН00:34
Эксперт Дробиз объяснил высокий спрос россиян на сахар желанием делать домашние заготовки
РИА Новости20:14
Самое цитируемое
Аналитик Дробиз связал высокий спрос на сахар с домашними заготовками россиян
ФАН22:27
Названа причина ажиотажного спроса на сахар среди россиян: «Люди чувствуют, что надо запасаться»
ФедералПресс21:13
Эксперты: высокий спрос на сахар связан с инфляцией и нервозностью в обществе
Smotrim.ru21:25
Эксперты объяснили, почему граждане России «лихорадочно» запасаются сахаром
ИА Красная Весна20:59
Ажиотажный спрос на сахар среди россиян объяснили эксперты
Телепорт20:58

Интересное

Японию предостерегли от повторения ошибок Украины

Эксперт подчеркнул, что «Японии грозит повторение ошибок Украины и превращение в стратегическую „пешку“ США».
Общественная служба новостей23:57

Пользователи Сети обвинили уехавшую за границу Каменских в фальшивом патриотизме

Украинская певица Настя Каменских вызвала волну негодования со стороны пользователей интернета из-за участия в мероприятии, приуроченного к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
Слово и Деловчера в 14:25

Канцлер ФРГ Шольц призвал Запад учитывать обратный эффект санкций против России

Как отметил Шольц, в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть "преодолимым".
РИА Новости19:49

Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию из-за пересмотра страховых процедур

Флагман гражданской авиации Вьетнама, авиакомпания Vietnam Airlines, решила приостановить полеты в Россию по маршруту Ханой — Москва — Ханой из-за необходимости пересмотра процедур, связанных со страхованием самолетов, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
РИА Новости23:39
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь под видом мирных жителей

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
РИА Новости23:12

Володин отметил противоречивые заявления властей США об иностранных компаниях в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что противоречивые политические высказывания американских властей относительно иностранных компаний в России «ничего не стоят».
RT на русском00:56

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что трусость мешает Зеленскому признать Крым российским

Ранее Зеленский заявил, что Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности.
РИА Новости00:29

В возрасте 99 лет скончался советский актёр Юрий Померанцев

Советский и казахстанский актёр театра и кино Юрий Померанцев скончался в возрасте 99 лет.
Фонтанка.Ру00:42

Посол России в США Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии, Ирака и Ливии

В Пентагоне уже забыли, как недавно самолеты США и их союзников по НАТО бомбили города Югославии, Ирака, Ливии, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости22:18

Китайский эксперт Юйгуй: переход Saudi Aramco на юани станет «настоящим взрывом»

Переход саудовской нефтегазовой компанией Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговле с Китаем станет "настоящим взрывом" для рынка нефти с серьезными последствиями для современной финансовой системы, такое мнение в статье издания Huánqiú Shíbào выразил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.
РИА Новости21:37