РИА НовостиHR-эксперт Дударев: с 1 июля вырастет доход у тех россиян, чьи зарплаты привязаны к МРОТСейчас размер МРОТ составляет 15 279 рублей.РИА НовостиРоссияне, работающие в районах с особыми климатическими условиями, должны помнить, что районные, "северные" коэффициенты и надбавка за стаж не входят в размер МРОТ.РИА НовостиВ ситуации, когда работодатель приравнял оклад к размеру МРОТ, есть несколько вариантов изменения дохода.РИА НовостиЕсли надбавка устанавливается в процентном соотношении от оклада, тогда увеличатся и оклад, и надбавка, подводит итог эксперт.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииHR-эксперт Дударев: с 1 июля вырастет доход у тех россиян, чьи зарплаты привязаны к МРОТРИА Новости19:17Эксперт Дударев: россияне с зарплатой в размере МРОТ получат повышение с 1 июляПРАЙМ19:02Показать все источникиОценитьПоделиться