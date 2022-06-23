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HR-эксперт Дударев: с 1 июля вырастет доход у тех россиян, чьи зарплаты привязаны к МРОТ

Сейчас размер МРОТ составляет 15 279 рублей.
РИА Новости
Россияне, работающие в районах с особыми климатическими условиями, должны помнить, что районные, "северные" коэффициенты и надбавка за стаж не входят в размер МРОТ.
РИА Новости
В ситуации, когда работодатель приравнял оклад к размеру МРОТ, есть несколько вариантов изменения дохода.
РИА Новости
Если надбавка устанавливается в процентном соотношении от оклада, тогда увеличатся и оклад, и надбавка, подводит итог эксперт.
ПРАЙМ

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HR-эксперт Дударев: с 1 июля вырастет доход у тех россиян, чьи зарплаты привязаны к МРОТ
РИА Новости19:17
Эксперт Дударев: россияне с зарплатой в размере МРОТ получат повышение с 1 июля
ПРАЙМ19:02
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