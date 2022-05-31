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Эксперт Эшфорд назвала границу Финляндии с Россией «стратегическим кошмаром» для НАТО

Протяженная граница Финляндии с Россией станет "стратегическим кошмаром" для НАТО, говорится
 в статье старшего научного сотрудника Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эммы Эшфорд для Bloomberg.
РИА Новости
"Однако во всех других отношениях вопрос о членстве Финляндии и Швеции является куда более сложным и тревожным", - пишет Эшфорд.
Газета.Ru
Как указывает Эшфорд, членство Швеции еще сулит некоторую стратегическую выгоду для НАТО из-за усиления контроля над Балтийским морем.
РИА Новости
У Финляндии и России свыше 1,3 тысячи километров общей границы, "открытой российским военным угрозам", утверждает автор.
РИА Новости

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