Чтобы решить проблему грязи в городах, Селезнев предложил Путину создать советы при научно-образовательных центрах, которые «могли бы искать применимость для [полученных] научных результатов и могли бы заниматься внедрением этих научных результатов».
Московский суд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об аресте Августа Мейера, которому вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК), сообщила пресс-служба городских судов.
Как рассказала младший научный сотрудник клинического отдела НИИ Дарья Хавкина, сведений по симптомам у детей на данный момент тоже мало, однако медики обратили внимание на то, что у них, помимо вышеперечисленных симптомов, чаще (в 15%) проявляется сыпь.
У главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в получении взяток, помимо особняка с «золотым унитазом» нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, рассказал 9 декабря генпрокурор России Игорь Краснов.