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Эксперт Ефремов: за решением ВС по делу «Экойла» следит весь банковский сектор

В Верховном суде России (ВС) судебная коллегия по экономическим спорам отправила на пересмотр спор о праве банка взимать с бизнеса так называемые заградительные комиссии за денежные переводы физлицам.
Газета.Ru
Как следует из основного «антиотмывочного» закона 115-ФЗ, российские банки обязаны проверять транзакции своих клиентов на сумму от 600 тыс. руб. на риски обналичивания или отмывания денег.
РБК
Осенью 2019 года практика использования заградтарифов вызвала недовольство Федеральной антимонопольной службы.
РБК
ВС отменил решение трех предыдущих инстанций отправил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
Lenta.ru

Подробнее о событии

В России пересмотрят спор о банковских антиотмывочных тарифах
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Верховный суд вынес решение по делу о высоких тарифах на переводы бизнеса в пользу физлиц
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