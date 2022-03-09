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Отказ от российской нефти в Европе приведет к сокращению добычи в России

На этом фоне цены на нефть на мировом рынке выросли до 130 долларов за баррель, а цена бензина в США достигла исторического максимума.
ИА Красная Весна
Европейский союз не стал присоединяться к эмбарго.
Lenta.ru
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призывала ЕС полностью отказаться от нефти, угля и газа из России.
Lenta.ru
В Европарламенте предрекли ЕС катастрофу в случае отказа от российского газа, а во Франции эмбарго на российскую нефть сравнили с «совершением харакири».
Lenta.ru

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Нефть $130 за баррель: Нефтяное эмбарго ударит по США и приведет к снижению цен на бензин в России
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