Британия ускорит работу с Индией и странами Персидского залива и будет призывать мировое сообщество к полному отключению российских банков от системы SWIFT, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, говорится в телеграм-канале "Единой России".
В заявлении добавляется, что у вкладчиков будет возможность открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.