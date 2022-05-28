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Эксперт Финкельштейн: Россия поставляет питьевую воду в Китай, Среднюю Азию и на юг Европы

В структуру российского экспорта входит и питьевая вода, рассказал агентству “Прайм
” специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.
РИА Новости
Большие проблемы с водой намечаются у многих густонаселенных стран с относительно сухим климатом.
ПРАЙМ
В частности, дефицит питьевых ресурсов угрожает Китаю, странам Средней Азии и Европы.
REGNUM
Президент РФ Владимир Путин 26 мая заявил, что Россия стала абсолютно конкурентоспособной на мировых рынках.
Известия

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Россия может начать поставлять пресную воду в страны Европы и Азии
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