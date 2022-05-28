РИА НовостиЭксперт Финкельштейн: Россия поставляет питьевую воду в Китай, Среднюю Азию и на юг ЕвропыВ структуру российского экспорта входит и питьевая вода, рассказал агентству “Прайм” специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.РИА НовостиБольшие проблемы с водой намечаются у многих густонаселенных стран с относительно сухим климатом.ПРАЙМВ частности, дефицит питьевых ресурсов угрожает Китаю, странам Средней Азии и Европы.REGNUMПрезидент РФ Владимир Путин 26 мая заявил, что Россия стала абсолютно конкурентоспособной на мировых рынках.ИзвестияЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейНародные новостиФАНЭкономика сегодняРЕН ТВПодробнее о событииРоссия может начать поставлять пресную воду в страны Европы и АзииФАН20:45Эксперт Финкельштейн: запасы воды во многих странах сокращаются, а у России их достаточноПРАЙМ20:03Самое цитируемоеРоссию назвали важнейшим экспортером питьевой водыИзвестия22:45Эксперт Финкельштейн: РФ поставляет питьевую воду в Китай, Среднюю Азию и на юг ЕвропыNews.ru22:26России предложили нарастить экспорт питьевой водыРЕН ТВ20:51Total Research назвал РФ важнейшим экспортером питьевой водыОбщественная служба новостей23:30Эксперт Финкельштейн: Россия поставляет питьевую воду в Китай, Среднюю Азию и на юг ЕвропыРИА Новости20:15Показать ещёОценить153Поделиться