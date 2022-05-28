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Эксперт Финкельштейн: Россия поставляет питьевую воду в Китай, Среднюю Азию и на юг Европы

В структуру российского экспорта входит и питьевая вода, рассказал агентству “Прайм” специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.
РИА Новости
Прежде всего, речь идет о густонаселенных странах, расположенных в природных зонах с засушливым климатом.
РИА Новости
Страны Европы, Китай и Средняя Азия в скором времени рискуют столкнуться с дефицитом пресной воды.
ФАН
Патрушев сообщил, что для обеспечения посевной кампании следующего года решение о временных количественных ограничениях экспорта по отдельным видам удобрений продлили до конца 2022 года.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

России предложили нарастить экспорт питьевой воды
РЕН ТВ20:51
Россия может начать поставлять пресную воду в страны Европы и Азии
ФАН20:45
Эксперт Финкельштейн: Россия поставляет питьевую воду в Китай, Среднюю Азию и на юг Европы
РИА Новости20:15
Эксперт Финкельштейн: запасы воды во многих странах сокращаются, а у России их достаточно
ПРАЙМ20:03

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