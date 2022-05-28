РИА НовостиЭксперт Финкельштейн: Россия поставляет питьевую воду в Китай, Среднюю Азию и на юг ЕвропыВ структуру российского экспорта входит и питьевая вода, рассказал агентству “Прайм” специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.РИА НовостиПрежде всего, речь идет о густонаселенных странах, расположенных в природных зонах с засушливым климатом.РИА НовостиСтраны Европы, Китай и Средняя Азия в скором времени рискуют столкнуться с дефицитом пресной воды.ФАНПатрушев сообщил, что для обеспечения посевной кампании следующего года решение о временных количественных ограничениях экспорта по отдельным видам удобрений продлили до конца 2022 года.РЕН ТВЧитать далееСвернутьФАНФАНРЕН ТВПодробнее о событииРоссии предложили нарастить экспорт питьевой водыРЕН ТВ20:51Россия может начать поставлять пресную воду в страны Европы и АзииФАН20:45Эксперт Финкельштейн: Россия поставляет питьевую воду в Китай, Среднюю Азию и на юг ЕвропыРИА Новости20:15Эксперт Финкельштейн: запасы воды во многих странах сокращаются, а у России их достаточноПРАЙМ20:03Показать ещёОценить11Поделиться