Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Такой прогноз в своей публикации сделал обозреватель американского издания Forbes Кеннет Рапоза.

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Здоровье Врач ответил на вопрос, почему коронавирус атакует молодых Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в эфире телеканала "Москва 24" объяснил большое количество молодых пациентов с COVID-19 По словам медика, однозначного ответа на вопрос о причинах большого числа зараженной коронавирусом молодежи дать нельзя.