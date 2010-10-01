Ненавистники Кремля будут разочарованы, так как современная Россия может пережить нынешний нефтяной кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом говорится в публикации американского издания Forbes, перевод которой эксклюзивно для своих читателей представляет «ПолитРоссия».

с чего всё началось

Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Такой прогноз в своей публикации сделал обозреватель американского издания Forbes Кеннет Рапоза.

Общество В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции. 573

Шоу-бизнес Андрей Макаревич женился в четвертый раз Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат. 29

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,1K

Общество Маск заявил о намерении продать все свои вещи Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи. 265

Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,2K

Общество В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках. 2,1K

Общество В Испании задержали бывшего депутата Госдумы В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу. 345

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Васильева попала в больницу Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС. 78

Общество Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя. 15

Происшествия В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет. 36

Общество В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен. 19

Политика Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства. 2K