Экономика
REGNUMЭксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Такой прогноз в своей публикации сделал обозреватель американского издания Forbes Кеннет Рапоза.
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с чего всё началось
Ненавистники Кремля будут разочарованы, так как современная Россия может пережить нынешний нефтяной кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом говорится в публикации американского издания Forbes, перевод которой эксклюзивно для своих читателей представляет «ПолитРоссия».ПолитРоссия30 апреля в 10:39
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