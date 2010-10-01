Экономика

REGNUMREGNUMЭксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом

Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Такой прогноз в своей публикации сделал обозреватель американского издания Forbes Кеннет Рапоза.
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Forbes оценило шансы России пережить нефтяной кризис

Ненавистники Кремля будут разочарованы, так как современная Россия может пережить нынешний нефтяной кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом говорится в публикации американского издания Forbes, перевод которой эксклюзивно для своих читателей представляет «ПолитРоссия».
ПолитРоссия30 апреля в 10:39

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В Forbes оценили шансы РФ справиться с нефтяным кризисом

ИА Красная Веснавчера в 14:15

Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом

Life.ru03:47

Эксперт Forbes оценил шансы РФ справиться с нефтяным кризисом

News.ruвчера в 14:47

Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом

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Эксперт Forbes оценил шансы РФ справиться с нефтяным кризисом

Piter.tvвчера в 10:51

Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом

REGNUMвчера в 08:39

Forbes оценило шансы России пережить нефтяной кризис

ПолитРоссия30 апреля в 10:39
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Общество

Собянин допустил ограничение выдаваемых в Москве пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, если потребуется, в столице ужесточат введенные из-за коронавируса ограничения.
Коммерсантъ 05:46
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Общество

Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан

Коммерсантъ 02:19
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Общество

В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса

За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Известия 04:54
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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич женился в четвертый раз

Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат.
Росбалт вчера в 15:29
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Здоровье

В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов

Беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
2,5K
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию Европы, а не Китая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.
Lenta.ru 04:59
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,1K
Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия вчера в 15:22
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Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
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Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,2K
Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
2,1K
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
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Общество

Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
45
Общество

Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
15
Общество

Попова: до марта в России не было коронавируса

Многие жители России считают, что уже переболели новым типом коронавируса в начале 2020 года.
Pravda.Ru 05:48
14
Происшествия

В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище

Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
РИА Новости 00:22
36
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
5,9K
Общество

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
5
Общество

В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ

Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
19
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
1,1K
Спорт

WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов

WADA сообщило, что завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.
Metaratings 30 апреля в 14:06
1
Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
2K
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
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Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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