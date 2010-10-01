Ненавистники Кремля будут разочарованы, так как современная Россия может пережить нынешний нефтяной кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом говорится в публикации американского издания Forbes, перевод которой эксклюзивно для своих читателей представляет «ПолитРоссия».

с чего всё началось

Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Такой прогноз в своей публикации сделал обозреватель американского издания Forbes Кеннет Рапоза.

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