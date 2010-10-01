Экономика
REGNUMЭксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Такой прогноз в своей публикации сделал обозреватель американского издания Forbes Кеннет Рапоза.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
Ненавистники Кремля будут разочарованы, так как современная Россия может пережить нынешний нефтяной кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом говорится в публикации американского издания Forbes, перевод которой эксклюзивно для своих читателей представляет «ПолитРоссия».ПолитРоссиявчера в 10:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
Общество
Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса
Главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каком случае может случиться всплеск числа заражений коронавирусом.
РИА Новости 07:38
Политика
Попова: Мишустин всё время находится на связи
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.
RT на русском 13:17
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Экономика
Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин
Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:55
Общество
В Смольном объяснили появление в Петербурге мобильных рефрижераторов
В Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для тел умерших.
Город+ 05:36
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Lenta.ru вчера в 09:29
Спорт
В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста
Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевит поделился подробностями о новой игре.
Cyber.sports.ru 06:35
Экономика
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта.
REGNUM 04:10
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera вчера в 15:50
Общество
Фото: Кошка сама принесла котенка в больницу и получила помощь
Bored Panda Кошка сама принесла котенка в больницу в турецком Стамбуле.
РЕН ТВ 09:16
Политика
В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына
RT на русском 13:29
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва 14:26
Общество
Беглов предупредил о новых мерах в случае взрывного роста эпидемии
Санкт-Петербург, 1 мая 2020, 19:31 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил жителей Петербурга о возможности введения новых ограничительных мер, если в городе произойдет взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
REGNUM 12:31
Футбол
Глушаков отметил праздник труда с топором в руках
Евро-футбол.ру 12:47
Футбол
Слуцкий: безумно любим с Дзюбой друг друга
RT на русском 13:20
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2020 года
Правительство подготовило большое количество поправок в действующее законодательство, которые вступят в силу с 1 мая 2020 года.
Дни24 29 апреля в 08:28
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
Армия и оружие
Украинские хакеры опубликовали секретные документы ВСУ
Украинские хакеры опубликовали в сети секретные документы ВСУ, пишут СМИ.
Политическая Экспертиза 08:10
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
Общество
Скворцова сообщила о выходе России на плато по коронавирусу
Последнюю неделю Россия уже была на плато по числу новых случаев заболевания коронавирусом.
Kazanfirst.ru 04:32
Хоккей
ЦСКА заключил контракты с Шарыченковым и Локтионовым
Вратарь Александр Шарыченков и форвард Андрей Локтионов стали хоккеистами московского клуба ЦСКА.
RT на русском 14:13
Общество
Что изменится в жизни южноуральцев с мая 2020 года
С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5 %, но не более 1500 рублей.
Южноуральская панорама вчера в 08:28