Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Такой прогноз в своей публикации сделал обозреватель американского издания Forbes Кеннет Рапоза.

Армия и оружие Иран прокомментировал инцидент с США в Персидском заливе Ранее американское Центральное командование ВМС сообщило, что катера КСИР 15 апреля опасно маневрировали рядом с военными кораблями США в Персидском заливе.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 5,3K

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Шоу-бизнес Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева. 3

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Общество Московские автомобилисты жалуются на сбой в системе пропусков Пользователи говорят, что штрафы им пришли за 22 апреля. Это могло быть связано со сбоем в пропускной системе. 2

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