Экономика
REGNUMЭксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Такой прогноз в своей публикации сделал обозреватель американского издания Forbes Кеннет Рапоза.
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Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Здоровье
В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека
На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.
Екатеринбург Онлайн 03:23
Армия и оружие
Иран прокомментировал инцидент с США в Персидском заливе
Ранее американское Центральное командование ВМС сообщило, что катера КСИР 15 апреля опасно маневрировали рядом с военными кораблями США в Персидском заливе.
News.ru 09:34
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
Гражданская гвардия Испании задержала бывшего депутата Госдумы России, который находился в международном розыске, сообщает ведомство.
РИА Новости 08:29
Общество
Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2»
Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Газета.Ru 08:24
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM вчера в 03:55
Здоровье
В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет
«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
Шоу-бизнес
Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today 05:54
Общество
Директор НИИ Склифосовского назвал особенность коронавируса
Особенностью COVID-19 является непредсказуемость состояния зараженного, которое может резко ухудшаться.
ТК Звезда 07:16
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Музыка
Группа Scorpions выпустила новую песню «Sign of hope»
Музыканты рок-группы Scorpions представили в Сети новую песню «Sign of hope». Композиция посвящена трудным временам и надежде.
Россия – Культура 09:16
Общество
ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020-го закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
РИА Новости 08:47
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила усиление режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ограничительные меры из-за распространения коронавируса нужно будет усилить, если россияне во время майских праздников будут нарушать режим самоизоляции.
RT на русском 09:20
Происшествия
Пропавший под Курском ребенок найден мертвым
Российская газета 06:12
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport 29 апреля в 08:00
Общество
Московские автомобилисты жалуются на сбой в системе пропусков
Пользователи говорят, что штрафы им пришли за 22 апреля. Это могло быть связано со сбоем в пропускной системе.
Эхо Москвы 09:02
Общество
Стало известно, как почта России будет работать в майские праздники
Отмечено, что 2,3,6,7 и 10 мая отделения почты России будут работать по установленному графику, а доставка пенсий будет осуществляться в штатном режиме, сообщает пресс-служба УФПС Республики Марий Эл АО «Почта России».
Газета Йошкар-Ола 04:43
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском 05:42
Экономика
X5 перевела офисных сотрудников «Перекрестка» на четырехдневную неделю
Ритейлер X5 Retail Group c 1 мая переводит офисных сотрудников сети магазинов "Перекресток" на четырехдневную рабочую неделю со снижением зарплаты, сообщил "Ведомостям" представитель группы.
Ведомости 29 апреля в 16:17
Общество
Durex: люди стали реже заниматься сексом во время самоизоляции
Глава компании Лаксман Нарасимхан пояснил, что люди стали реже заниматься сексом, так как пытаются держать дистанцию друг от друга, опасаясь возможного заражения.
Коммерсантъ вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов подтвердил расставание с женой
Недавно появилась информация, что Сергей Жигунов бросил жену и ушел к молодой журналистке.
StarHit.ru 06:30
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Армия и оружие
Бежавший в ДНР «всушник» рассказал о невыносимых условиях в рядах карателей: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su 08:19