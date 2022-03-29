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Эксперт Фролов: российская нефть Urals продается с дисконтом из-за геополитических рисков

Российская нефть марки Urals продается на мировом рынке с дисконтом по отношению к эталонной марке Brent.
РИА Новости
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию на мировом рынке СПГ.
RT на русском
Спрос на нефть Urals остается достаточно высоким, но некоторые покупатели опасаются рисков, связанных с противостоянием России и Запада, считает эксперт.
РИА Новости
Пока же трейдеры опасаются возможных рисков, связанных с введением США блокады морских поставок российской нефти.
Lenta.ru

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Экономист Фролов объяснил скидки на российскую нефть Urals
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